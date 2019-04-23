2019-04-23T11:40:15+03:00
Умные вещи

Оценивать повреждения самолетов будут роботы

Специальный комплекс создают российские инженеры
Елена АКИМОВА
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Российские инженеры создадут специальный комплекс для проверки состояния самолетовРоссийские инженеры создадут специальный комплекс для проверки состояния самолетовФото: Иван ВИСЛОВ
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Оценивать внешнее состояние самолетов, повреждения и сколы на корпусе будут специальные роботы. Они смогут составлять 3D-модель воздушного судна и анализировать полученную информацию.

Роботизированный комплекс будет состоять из связанных между собой наземной и воздушной платформ, оснащенных видеокамерами. Нижняя платформа представляет собой движущуюся четырехколесную конструкцию, высотой около метра, на которой установлена камера с 30-ти кратным увеличением. Конструкция может работать в течении трех часов на автономном режиме, оснащена разнообразными датчиками, в том числе системой ГЛОНАСС/GPS, для осуществления независимой навигации.

Воздушная часть конструкции - это шестимоторный беспилотный летательный аппарат. БПЛА оснащен автопилотом и навигационной системой ГЛОНАСС/GPS.

Все время осмотра и анализа займет не более 20 минут, что в разы меньше, чем при осмотре, проводимым человеком. Современные точные камеры будут способны заметить дефекты размером до нескольких квадратных сантиметров. В будущем разработчики хотят научить нейросеть идентифицировать изъяны и меньшего размера.

Первые испытания робота пройдут уже этим летом в Жуковском, а опытную эксплуатацию планируют начать в феврале 2020 года.

Разработка российских инженеров из МАИ очень нужная, так как в течении полетов лайнеры подвергаются серьезны нагрузкам. Тщательные осмотры корпуса – это важный этап безопасности, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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