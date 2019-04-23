2019-04-23T12:27:04+03:00
Экономика

В России могут запретить пиво не по ГОСТу

Депутаты предлагают с 1 января 2020 года создать в России реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре
Елена АКИМОВА
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Депутаты предлагают создать реестр пивоваровДепутаты предлагают создать реестр пивоваровФото: EAST NEWS
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Депутаты предлагают создать в России реестр производителей пива и пивных напитков. В него войдут все пивовары, которые производят напитки по ГОСТу, а вот если условия не соблюдаются, то из данного списка будут удалять. Это равносильно запрету на данную деятельность.

Реестр может стать альтернативой лицензированию, а еще может привести к тому, что с рынка исчезнут небольшие предприятия, примерно 1,3 тысячи юридических лиц.

Ввести реестр предлагается с 1 января 2020 года. Помимо этого в законопроекте отражена необходимость изменить порог производственной мощности компаний (с 300 тыс. до 50 тыс. декалитров в год), а заводы оснастить счетчиками, которые передадут сведения в систему ЕГАИС. Продажи пива в рознице тоже будут контролироваться, как и алкогольный рынок.

Те предприятия, где уже установлены счетчики, попадут с реестр автоматически. А вот остальным придется собирать большой пакет документов и уплатить пошлину в 65 тыс. или 800 тыс. рублей в зависимости от объемов производства в год.

В случае если кто-то решит заниматься производством в обход реестра, то его ждет наказание – за нелегальный оборот продукции можно угодить в тюрьму на три года, пишет газета «Известия».

В Минфине данную инициативу поддерживают и отмечают, что эта инициатива поможет отрегулировать пивоваренную отрасль.

Пиво будет состоять из солода только наполовину

Через пару лет вкус пива может измениться. Новый технический регламент, который будет действовать с 2021 года, опускает, что пенный напиток будет состоять из солода на 50 процентов. Это сделает удешевит производство пива, но вряд ли отразится на его цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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