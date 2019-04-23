Россия подписала контракт на поставку бронемашин в Индонезию

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-23T18:57:09+03:00

Наши БТ и БМП будут служить на Тихом океане

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Россия и Индонезия заключили контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф. Об этом сообщило издание Indomiliter.com, публикующее информацию об индонезийской армии.

Также известно, что Индонезия стала первым покупателем машин БТ-3Ф. Это - плавающие гусеничные бронетранспортеры, которые считаются одними из лучших в своем классе. Они созданы для перевозки морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск. Такая машина способна перевозить до 17 человек, включая экипаж. Всего Россия поставит 21 экземпляр БТ-3Ф.

Также по контракту Россия предоставит Индонезии 22 экземпляра БМП-3Ф. Эти боевые машины пехоты эксплуатируются Индонезией уже достаточно долгое время и хорошо себя зарекомендовали. Сейчас страна использует более полусотни таких машин.

ИСТОЧНИК KP.RU