2019-04-23T22:37:42+03:00
Общество

В Сети появилось видео с подводной лодкой "Посейдон"

Ранее подлодку-носитель спустили на воду в Северодвинске [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появилось видео с подводной лодкой "Посейдон" Фото: Олег КулешовВ Сети появилось видео с подводной лодкой "Посейдон" Фото: Олег Кулешов
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В Интернете опубликовали видео российской атомной подводной лодки "Посейдон".

Появилось видео спуска на воду секретной подлодки для Посейдона .

В ролике запечатлен момент, когда командир корабля капитан первого ранга Антон Алехин разбил бутылку шампанского о борт субмарины.

Ранее, в Северодвинске, новую подлодку-носитель спустили на воду. Журналистам запрещалось снимать фото или видео подводной лодки из-за секретности проекта.

Известно, что субмарина станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». После спуска на воду подлодка будет достраиваться на плаву.

Еще прошлом году президент России Владимир Путин рассказал впервые рассказал о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что такие беспилотники, как "Посейдон", могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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