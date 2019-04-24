2019-04-24T01:14:15+03:00
Происшествия

«Причина — унижение»: Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка

Студент Росляков устроил стрельбу в колледже из-за обиды на соучеников, насмехавшихся над его дешевыми джинсами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Владислав Росляков расстрелял соучеников и преподавателей в стенах Керченского политехнического колледжаВладислав Росляков расстрелял соучеников и преподавателей в стенах Керченского политехнического колледжаФото: REUTERS
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Студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков расстрелял 20 человек из-за того, что его обижали одноклассники. О мотивах 18-летнего «керченского стрелка» рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.

«Причина — унижение», - сказал руководитель СКР.

Он отметил, что Рослякова «все время унижали одноклассники» из-за того, что он ходил в дешевой одежде с рынка, а не в настоящих американских джинсах.

«Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат», - продолжил Александр Бастрыкин.

Трагедию в Керчи он упомянул, говоря о реакции молодежи на несправедливость общества, государства и права. Запись выступления Бастрыкина опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте». Глава СКР подчеркнул, что «нужно обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые».

«Надо поощрять нравственное и положительное поведение, и это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 октября Владислав Росляков расстрелял соучеников и преподавателей в стенах Керченского политехнического колледжа, а потом покончил с собой. Его жертвами стали 20 человек, еще 73 пострадали, 47 из них были госпитализированы.

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Видео с камер из керченского колледжа во время кровавой бойни.Тяжелые кадры. Опубликовано видео с моментом взрыва и расстрела студентов Владом Росляковым. Видео с камер из керченского колледжа во время кровавой бойни... - Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Росляков, вооруженный помповым ружьем и самодельными взрывными устройствами, пришел в учебное заведение, произвел подрыв одной из бомб и начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. После этого он покончил с собой. - Жертвами атаки стал 21 человек - 16 подростков и пять взрослых сотрудников колледжа. Еще 46 пострадавших сейчас находятся в больницах Москвы и Крыма, многие из них - в тяжелом состоянии. - #Керчь

ИСТОЧНИК KP.RU

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