2018-10-21T14:56:14+03:00
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе и взрыве в Керчи возросло до 73 человек

За помощью в больницу обратился еще один участник тех трагических событий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Утром 17 октября в колледже прогремел взрыв, а после этого в коридоре появился парень с ружьемУтром 17 октября в колледже прогремел взрыв, а после этого в коридоре появился парень с ружьемФото: REUTERS
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Еще один пострадавший в результате ЧП в Керченском политехническом колледже обратился в больницу за медицинской помощью. Таким образом, число людей, получивших ранения при стрельбе и взрыве в образовательном учреждении, увеличилось до 73 человек, 47-ми из них понадобилась госпитализация. Данную информацию предоставили в центре медицины катастроф Крыма в это воскресенье, 21 октября.

"[Общее число госпитализированных] 47 человек, еще люди обратились. Общее количество [пострадавших] - 73", - сказал представитель центра.

По его словам, в настоящий момент в больницах Крыма остаются лишь те люди, чье состояние оценивается не тяжелее средней степени. Остальные пострадавшие были доставлены в Москву. Так, например, в минувшую субботу в столицу отправили двух тяжелых пациентов из Республиканской детской клинической больницы, передает ТАСС.

Напомним, что 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу в здании учебного заведения, а после устроил взрыв. В результате действий 18-летнего парня погибли 20 человек, еще более 70 пострадали. Сам нападавший покончил с собой в библиотеке на втором этаже колледжа.

Сайт kp.ru писал о том, что в первые часы после ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", однако позже его переквалифицированы на "Убийство".

Следственный Комитет опубликовал видео с места бойни в керченском колледже.

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