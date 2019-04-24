2019-04-24T03:34:59+03:00
В мире

Трамп рассказал о «прекрасной встрече» с главой Twitter

Президент США пообщался с основателем соцсети Джеком Дорси в Овальном кабинете
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Встреча Дональда Трампа с Джеком Дорси в Белом доме. Фото: Twitter/realDonaldTrumpВстреча Дональда Трампа с Джеком Дорси в Белом доме. Фото: Twitter/realDonaldTrump
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Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 апреля, провел встречу с основателем и генеральным директором компании Twitter Джеком Дорси, о чем и поведал своим подписчикам в соцсети, проиллюстрировав сообщение фотографией из Овального кабинета.

«Прекрасная встреча во второй половине дня в Белом Доме с Джеком Дорси из Twitter», - написал американский лидер.

Дональд Трамп отметил, что во время беседы удалось обсудить «множество тем, касающихся их платформы и мира социальных сетей в целом».

«С нетерпением ждем открытого диалога!» - добавил он.

Стоит отметить, что Дональд Трамп зарегистрировался в Twitter задолго до того, как стал президентом, – в марте 2009 года. За это время он запостил 41,4 тысячи сообщений, на его страницу подписаны почти 60 миллионов человек. Обычно Трамп публикует 10 – 12 твитов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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