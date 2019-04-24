РУСАДА отстранило от работы врача, выписавшего юной спортсменке мельдоний

СЕГОДНЯ 05:30 2019-04-24T05:33:54+03:00

Когда девушка отказалась принимать запрещенный препарат, доктор не пустила ее на занятия

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Врача врачебно-физкультурного отделения одного из медицинских учреждений Санкт-Петербурга, которая выписала несовершеннолетней спортсменке запрещенный мельдоний, отстранили от работы со спортсменами.

Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), куда обратился представитель юной спортсменки с жалобой. Он рассказал, что врач прописала лекарство, которое входит в список запрещенных для использования в спорте веществ, в лечебных целях. Девушка отказалась принимать препарат, напомнив о запрете, и тогда доктор отстранила ее от занятий спортом.

РУСАДА обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку деятельности врача и медицинской организации. Выяснилось, что эта врач, не являясь специалистом по спортивной медицине и не имея на то никаких полномочий, не допустила до занятий спортом девять человек.

В итоге благодаря сотрудникам прокуратуры врача перевели на другую работу, не связанную с обследованием и лечением спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU