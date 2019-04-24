2019-04-24T11:23:24+03:00
Экономика

В ЦБ рассказали, где чаще всего организуют финансовые пирамиды

В лидерах рейтинга Центральная Россия
Елена АКИМОВА
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С начала года Центробанк выявил 61 финансовую пирамидуС начала года Центробанк выявил 61 финансовую пирамидуФото: REUTERS
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Несмотря на горький опыт участия в финансовых пирамидах, который имеется чуть-ли не у каждого второго россиянина, многие продолжают верить в легкие деньги и клюют на улочку мошенников, обещающих хорошие прибыли в новых проектах. Как правило, такие бизнес-начинания не что иное, как очередная пирамида, но упакованная в "красивую бумажку".

В Центробанке стараются пресекать такую деятельность. В I квартале нынешнего года регулятор выявил 61 финансовую пирамиду. Большая часть организаций - 31 штука – была зарегистрирована как ООО. Десять компаний — интернет-проекты, из которых три иностранные, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов.

Безусловным лидером по созданию пирамид является центральная часть России. Здесь обнаружили 19 учреждений, на втором месте Урал – 11 организаций. Лидерство ЦФО в регуляторе объясняют просто: здесь больше всего денег и самая высокая плотность населения.

- На Урале мошенники стали мигрировать в сторону Сибири. Выбираются регионы, условно говоря, не «избалованные» вниманием подобных субъектов, - комментирует газете «Известия» директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Для справки: в 2015 году Банком России выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016-м — 180, в 2017 году — 137, в 2018-м — 168.

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Искать пирамиды в Интернете будет робот

Центральный Банк России запустил новую систему по выявлению нелегальных финансовых организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Так, во втором полугодии 2018 года заработал специальный робот, представляющий собой модель поиска с использованием технологии bigdata (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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