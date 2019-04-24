В ЦБ рассказали, где чаще всего организуют финансовые пирамиды

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-24T11:23:24+03:00

С начала года Центробанк выявил 61 финансовую пирамиду Фото: REUTERS

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Несмотря на горький опыт участия в финансовых пирамидах, который имеется чуть-ли не у каждого второго россиянина, многие продолжают верить в легкие деньги и клюют на улочку мошенников, обещающих хорошие прибыли в новых проектах. Как правило, такие бизнес-начинания не что иное, как очередная пирамида, но упакованная в "красивую бумажку".

В Центробанке стараются пресекать такую деятельность. В I квартале нынешнего года регулятор выявил 61 финансовую пирамиду. Большая часть организаций - 31 штука – была зарегистрирована как ООО. Десять компаний — интернет-проекты, из которых три иностранные, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов.

Безусловным лидером по созданию пирамид является центральная часть России. Здесь обнаружили 19 учреждений, на втором месте Урал – 11 организаций. Лидерство ЦФО в регуляторе объясняют просто: здесь больше всего денег и самая высокая плотность населения.

- На Урале мошенники стали мигрировать в сторону Сибири. Выбираются регионы, условно говоря, не «избалованные» вниманием подобных субъектов, - комментирует газете «Известия» директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Для справки: в 2015 году Банком России выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016-м — 180, в 2017 году — 137, в 2018-м — 168.

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ИСТОЧНИК KP.RU