Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-24T15:13:37+03:00

Дело не только в субмарине, но и в том, что она станет носителем беспилотной системы «Посейдон»

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Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе. Дело не только в самой субмарине, но и в том, что она способна нести современное оружие, уверен эксперт.

- И Россия и США достигли определенного уровня в производстве подводных лодок. Но «начинка», которой располагает «Белгород» действительно уникальна. Беспилотный дрон способен нести ядерный боеприпас с небывалой доселе скоростью и на больших глубинах. Именно эта начинка пугает Запад. В их военно-технической сфере ничего подобного не было изобретено и даже не проектируется», - цитирует сайт телеканала «Звезда» руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова.

Данная подводная лодка была спущена на воду на «Севмаше». «Белгород» стал первой подлодкой-носителем беспилотника «Посейдон», и это было без преувеличения колоссальное событие.

На церемонии спуска подлодки присутствовал президент страны. Владимир Путин отметил, что за последние годы в России отличными темпами развивается кораблестроение. Только с 2012 года на вооружение поступило более 80 боевых кораблей и катеров, в их числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок и 21 надводный корабль (подробности).

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ЧТО ТАКОЕ «ПОСЕЙДОН»?

Это, по сути, крупная (калибр - 1,6 м!) ядерная торпеда с дальностью хода 10 000 км. Может двигаться на глубине 1000 метров со скоростью 200 километров в час (или примерно 110 узлов). Предназначена для поражении прибрежных городов противника в качестве своеобразного оружия ответного удара. Мощность ядерно боеголовки спецы ПЕнтагона оценивают в 10 мегатонн. За высокие тактико-технические данные западные СМИ уже окрестили наш беспилотник «торпедой Апокалипсиса» и "машиной Судного дня" (подробности).

Появилось видео спуска на воду секретной подлодки для Посейдона .

ИСТОЧНИК KP.RU