2019-04-25T02:27:26+03:00
Происшествия

Полиция нашла икону, похищенную из церкви в Новой Москве

Об этом сообщил настоятель храма Всемилостивого Спаса в Вороново
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Новой Москве нашли икону, похищенную из храма Спаса Нерукотворного в ВороновоВ Новой Москве нашли икону, похищенную из храма Спаса Нерукотворного в Вороново
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Подмосковная полиция нашла и похищенную из храма Всемилостивого Спаса в Вороново (Новая Москва) икону, и женщину, которая ее забрала.

«Эту женщину нашли, мне позвонили из полиции и сообщили об этом. Выяснилось, что зовут ее Анна и что икона была при ней», - рассказал журналистам настоятель церкви иерей Георгий Ермолин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад он обратился в правоохранительные органы с заявлением о похищении иконы «Образ Пресвятой Богородицы с младенцем». Незнакомая священнику женщина в белом спортивном костюме со стразами, помолясь, вскочила с колен, быстро сняла со стены образ и с криком «Она моя!» выбежала из церкви. Прихожане не смогли ее догнать: дама (на вид, по рассказам очевидцев, ей лет 35 – 40) прыгнула в золотистый «Мерседес» и умчалась.

Как стало известно иерею, женщина утверждает, что именно эту икону якобы украли у ее семьи, «когда она была маленькой».

«Похищенная икона еще пока не в храме, она хранится в полиции как вещественное доказательство. Видимо, после суда вернут», - предположил отец Георгий в беседе с РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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