2019-04-19T13:03:52+03:00
Происшествия

Женщина в стразах и на золотистом "Мерседесе" украла икону из подмосковного храма

Как рассказал КП настоятель, женщина сначала молилась на коленях, а потом с криками «она моя» схватила образ и выбежала прочь
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
После инцидента столичная полиция возбудила уголовное дело по статье грабежПосле инцидента столичная полиция возбудила уголовное дело по статье грабеж
Изменить размер текста:

В полицию обратился настоятель церкви Всемилостивого Спаса иерей Георгий Ермолин с сообщением о том, что во время вечерней литургии неизвестная женщина 35-40 лет, одетая в белый спортивный костюм со стразами, украла из икону "Образ Пресвятой Богородицы с младенцем".

- Эта женщина впервые была в нашем храме, никто из постоянных прихожан ее ранее не видел. Как и все она молилась, стояла на коленях, обращалась к Богу. Внезапно эта женщина вскочила, схватила со стены икону и бросилась прочь с криками, что эта икона ее, и она принадлежит ей. Другие прихожане погнались за ней, пытались остановить, но женщина успела прыгнуть в Мерседес и умчаться в сторону Москвы, – рассказал КП настоятель храма Георгий Ермолин.

После инцидента столичная полиция возбудила уголовное дело по статье грабеж. Теперь женщине грозит немалый срок за свое деяние. Полиции также предстоит узнать мотивы прихожанки, которая прервала молитву, чтобы украсть икону.

Стоит отметить, что храм Всемилостивого Спаса в Вороново даже после революции 1917 года никогда не закрывался и был одной из трех действующих церквей Подольского района Московской области. Уцелел храм и в годы Великой Отечественной войны, лишь верхняя часть колокольни была разрушена снарядом в 1942 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков о докладе Мюллера: налогоплательщики США должны узнать, куда потрачены их деньги
В Москве с тяжелыми травмами после изнасилования госпитализирована 4-летняя девочка
В ФРГ планируют создать международную комиссию по Крыму и Донбассу
Следственный комитет задержал главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина
Пожар в жилом комплексе ЗИЛАРТ в Москве потушен
Штаб Зеленского назвал агитацию Порошенко библиотекой «черного пиара»
Через два года Ленинградская область решит проблему бедности
МИД России: в докладе Мюллера нет ни одного доказательства "вмешательства" Москвы в выборы
Во Франции заявили о росте экспорта оружия в минувшем году на 30%
Дибала выбыл до конца сезона из-за травмы
Первые семьи оформили ипотеку под 6% на весь срок кредита
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
В Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший границу России