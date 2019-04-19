Женщина в стразах и на золотистом "Мерседесе" украла икону из подмосковного храма

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-19T13:03:52+03:00

Как рассказал КП настоятель, женщина сначала молилась на коленях, а потом с криками «она моя» схватила образ и выбежала прочь

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В полицию обратился настоятель церкви Всемилостивого Спаса иерей Георгий Ермолин с сообщением о том, что во время вечерней литургии неизвестная женщина 35-40 лет, одетая в белый спортивный костюм со стразами, украла из икону "Образ Пресвятой Богородицы с младенцем".

- Эта женщина впервые была в нашем храме, никто из постоянных прихожан ее ранее не видел. Как и все она молилась, стояла на коленях, обращалась к Богу. Внезапно эта женщина вскочила, схватила со стены икону и бросилась прочь с криками, что эта икона ее, и она принадлежит ей. Другие прихожане погнались за ней, пытались остановить, но женщина успела прыгнуть в Мерседес и умчаться в сторону Москвы, – рассказал КП настоятель храма Георгий Ермолин.

После инцидента столичная полиция возбудила уголовное дело по статье грабеж. Теперь женщине грозит немалый срок за свое деяние. Полиции также предстоит узнать мотивы прихожанки, которая прервала молитву, чтобы украсть икону.

Стоит отметить, что храм Всемилостивого Спаса в Вороново даже после революции 1917 года никогда не закрывался и был одной из трех действующих церквей Подольского района Московской области. Уцелел храм и в годы Великой Отечественной войны, лишь верхняя часть колокольни была разрушена снарядом в 1942 году.

ИСТОЧНИК KP.RU