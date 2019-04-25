Православные христиане празднуют Чистый четверг

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-25T10:43:50+03:00

Именно в этот день принято печь куличи и красить яйца на Пасху

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Православные христиане по всему миру празднуют Чистый четверг. Это евангельское событие знаменуется Тайной вечерей, на которой Иисус Христос установил новозаветное таинство Святого Причащения и омыл ноги своим ученикам.

В современном же мире в Великий четверг православные заботятся о чистоте - как о душевной, так и о домашней. Они моются и тщательно убираются в доме, выметая весь негатив вместе с пылью, а также приходят в храм, где исповедуются и причащаются.

Именно в Чистый четверг принято печь куличи и красить яйца на Пасху. Считается, что если хлеб получился пышным и вкусным, то год будет благополучным. Черствый же кулич предвещает болезни и бедность.

Сайт kp.ru писал о том, что после Чистого четверга, который в 2019 году отмечается 25 апреля, верующих ждут Страстная пятница и Великая суббота, а в воскресенье наступит долгожданная Светлая Пасха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703563" frameborder="0"></iframe> Чистый четверг: обычаи и приметы.Чистый (Великий) четверг приходится на седьмую неделю Великого поста и отмечается за три дня до Светлой Пасхи. В 2019 году праздник выпадает на 25 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU