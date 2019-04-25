2019-04-25T10:43:50+03:00
Общество

Православные христиане празднуют Чистый четверг

Именно в этот день принято печь куличи и красить яйца на Пасху
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У православных христиан — Чистый четвергУ православных христиан — Чистый четвергФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Православные христиане по всему миру празднуют Чистый четверг. Это евангельское событие знаменуется Тайной вечерей, на которой Иисус Христос установил новозаветное таинство Святого Причащения и омыл ноги своим ученикам.

В современном же мире в Великий четверг православные заботятся о чистоте - как о душевной, так и о домашней. Они моются и тщательно убираются в доме, выметая весь негатив вместе с пылью, а также приходят в храм, где исповедуются и причащаются.

Именно в Чистый четверг принято печь куличи и красить яйца на Пасху. Считается, что если хлеб получился пышным и вкусным, то год будет благополучным. Черствый же кулич предвещает болезни и бедность.

Сайт kp.ru писал о том, что после Чистого четверга, который в 2019 году отмечается 25 апреля, верующих ждут Страстная пятница и Великая суббота, а в воскресенье наступит долгожданная Светлая Пасха.

Чистый четверг: обычаи и приметы.Чистый (Великий) четверг приходится на седьмую неделю Великого поста и отмечается за три дня до Светлой Пасхи. В 2019 году праздник выпадает на 25 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскомнадзор заблокирует пиратские копии сериала «Игра престолов»
Диетолог Минздрава рассказал, как правильно приготовить шашлык
Нарышкин: США могут быть причастны к подготовке военной операции против Венесуэлы
Шойгу: отношения РФ и Китая становятся важным фактором обеспечения безопасности в мире
Путин упрекнул Запад за попытки навязать свои "сомнительные" ценности
В Совфеде ответили на упреки США, касающиеся гражданства для жителей Донбасса
Вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям в Вене
В Вологодской области по ночам станет светлей
Ким Чен Ын рассказал, о чем говорил с Путиным на Русском острове
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка
Заседание в суде по Кокорину и Мамаеву задерживают - машина прокурора попала в ДТП
Власти Египта ввели режим чрезвычайного положения на три месяца
За последние восемь лет число растолстевших россиян выросло вдвое
Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам ко Дню Победы
Цена на нефть Brent впервые с октября 2018 года превысила $75
В США россиянина судят за домогательство к пассажирке самолета
Минобороны уличило СМИ в постановочной съемке "гибели" семьи в Сирии
Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой, заодно напомнив о расследовании гибели MH17
Умер актер Жан-Пьер Марьель, сыгравший в фильме «Код да Винчи»
На Русском острове завершилась первая часть переговоров Путина и Ким Чен Ына
В штабе Зеленского пообещали не сдавать украинские земли и граждан
Чартеры в Египет могут вернуть уже с октября
Путин приветствовал усилия КНДР по нормализации отношений с США
США ввели новые санкции против Кубы
В Москве загорелось строящееся высотное здание