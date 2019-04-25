«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-25T11:12:29+03:00

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«Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед», унизив «красных дьяволов» на их же поле. Дерби, по крайней мере, в первом тайме, порадовало болельщиков и скоростями, и накалом страстей.

За контратаками было невозможно уследить: мяч не задерживался в центре поля дольше чем на секунду, удар по воротам одной команды тотчас переходил в контратаку и удар по воротам другой. Моменты шли один за другим.

Несмотря на то, что в первом тайме «Манчестер Юнайтед» еще держали планку, пытались сдерживать натиск «гостей» и даже отвечать контр-выпадами, защита уже тогда допускала множество ошибок, позволяя Серхио Агуэро и Рахиму Стерлингу получать мяч под нужную ногу и бить по воротам, держа Давида де Хеа в колоссальном напряжении.

Постоянные ошибки защитников, замедленная реакция хавбеков и несогласованность действий нападающих «красных дьяволов», в конечном итоге, привела к быстрому голу Бернарду Силвы во втором тайме (53-я минута), после которого «Манестер Юнайтед» рассыпался окончательно, и матч перерос в игру в одни ворота. Чудо, что матч закончился лишь двумя пропущенными голами, во многом благодаря профессионализму Давида де Хеа. Второй гол, закрепивший превосходство «Сити» над «Юнайтед» в этом дерби принес Лерой Сане на 66-й минуте матча, и опять с дальнего удара в правый угол. Мяч пролетел за спину бессильному что-либо сделать де Хеа и оказался в сетке. С нужной стороны.

При этом, «горожане» не останавливались ни на секунду. На 55-й минуте Кун Агуэро выстрелил в сторону ворот «Юнайтед», и, если бы забил, это был бы фантастический гол: де Хеа был бессилен что-либо сделать. Но мяч попал в штангу. Через пять минут Агуэро повторил сою попытку, и ворота чудом спас защитник, потому что дезориентированный де Хеа покинул свою зону ответственности.

Для «красных дьяволов», смещенных на 6-ю позицию в турнирной таблице после проигрыша «Эвертону», это уже третье поражение подряд. В команде нездоровая обстановка, болельщики и футболисты вот-вот могут начать травлю уже нового тренера, а «Сити» же набрали 89 очков и выдвинулись на 1-е место. В спину им дышит «Ливерпуль», их по-прежнему разделяет всего 1 очко.

ИСТОЧНИК KP.RU