2019-04-25T13:12:30+03:00
Общество

ВЦИОМ зафиксировал рекордный уровень счастья россиян

Семья и дети помогают людям оставаться довольными своей жизнью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Счастье многих россиян заключается в семье и детяхСчастье многих россиян заключается в семье и детяхФото: Евгения ГУСЕВА
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Уровень субъективного счастья россиян в апреле 2019 года достиг максимального показателя за все годы исследований. Опрос показал, что 86% граждан частично или полностью довольны своей жизнью. Об этом говорится в пресс-релизе Всероссийского центра изучения общественного мнения, который оказался в распоряжении "КП".

Примечательно, что процент счастливых людей довольно высок во всех социально-демографических группах, но респонденты в возрасте 25 – 34 лет и люди со средним и более высоким материальным положением были настроены более оптимистично (90% и 94%, соответственно), по сравнению с теми, кто жаловался на финансовые проблемы (67%).

Причины для счастья довольно простые - семья (33%), здоровье (21%) и дети (18%). А вот несчастными россиян делает плохое положение дел в стране и общая нехватка материальных средств (по 11%), а также проблемы со здоровьем (6%), отсутствие стабильности, низкие зарплаты и задержки выплат (по 5%).

Ранее сайт kp.ru публиковал также Всемирный доклад ООН о счастье. Особое внимание было уделено странам, которые раньше являлись республиками СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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