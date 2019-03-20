Всемирный доклад о счастье ООН: самым довольным жизнью из бывшего СССР оказался Узбекистан, самой несчастной — Украина

Всемирный доклад о счастье Организация Объединенных Наций готовит ежегодно начиная с 2012-го. Берут шесть параметров и по ним исследуют ситуацию в 156 государствах мира. В минувшем году наиболее счастливыми оказались наши соседи финны, а страной-несчастьем - крошечная восточноафриканская Бурунди. «КП» посмотрела, как расположились в рейтинге те страны, которые некогда входили в СССР, и попросила прокомментировать данные директора Института современного государственного развития Дмитрия СОЛОННИКОВА.

А на заработки - в Россию

- Почему Узбекистан, откуда к нам едут эшелоны трудовых мигрантов, и депрессивные Латвия с Литвой оказались, например, выше России?

- Ни один из шести критериев (см. «Конкретно») нельзя считать показателем жестко объективным - даже ВВП на душу населения. Данные по борьбе с коррупцией - тоже интересная история. Где там Сингапур, который, как принято считать, ее практически поборол?

- На 34-м месте.

- Ну вот. И продолжительность здоровой жизни каким образом подсчитывают? И соцподдержка, одно дело - помощь от государства в виде бесплатной медицины или обучения и другое дело - помощь близких на операцию или на поступление в вуз...

- Так все же о счастливом лидере - Узбекистане?

- Только что вернулся оттуда. Да, социальный климат там изменился в сторону позитивного после прихода новой власти, уменьшилось давление силовых структур на общество за два года. Рост ВВП у них есть, хотя производство хлопка упало наполовину. Но сборочные производства и добывающая промышленность растут.

- Продолжительность жизни там...

- ...Выше, чем в большинстве европейских республик бывшего СССР. Высокая обеспеченность индивидуальным жильем. Рождаемость - 3 - 4 человека на семью. Коррупция - как везде. Тем не менее на заработки они едут в Россию. У них ниже зарплаты и существенно ниже цены. И простая культура потребления. На весь Самарканд - два ресторана, для гостей... Но прилетев туда из Москвы или Питера, вряд ли будешь утверждать, что прибыл в счастливую страну.

Рижский бальзам на душу

- Почему из трех республик Балтии Латвия и Литва выше России?

- Есть неучтенные параметры, которые, если о них напомнить, потянули бы эти страны вниз. Отток населения, в первую очередь из Латвии в Европу, не учитывается, а он велик и точно дает представление о депрессивности региона.

Можно считать, глядя на официальную статистику, у них достаточно высоким уровень соцобслуживания и относительно низким уровень коррупции, но в целом расшифровки параметров подобраны скорее для традиционно «демократических» стран, в первую очередь европейских.

- Этот рейтинг во многом совпадает с другими мировыми рейтингами - стран, комфортных - некомфортных для проживания и т. д.

- Да, только почему в самой счастливой Финляндии такой высокий уровень алкоголизма и самоубийств, как, кстати, и во всех прибалтийских республиках? Потому, считаю, подобная градация - прикладная для частных случаев, для конкретных целей, чтобы показать некую динамику. Рейтинги все-таки надо смотреть в совокупности.

А ощущение счастья - оно для каждого свое и во многом абстрактно.

КОНКРЕТНО

Показатели, по которым составляли рейтинг

1. ВВП на душу населения. Учитывают внутренние цены в долларах США.

2. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Берутся не только данные местных структур здравоохранения, но и данные Всемирной организации здравоохранения начиная с 2012 года.

3. Социальная поддержка. Учитывают итоги опросов Gallup World Poll о том, кто помогает человеку при возникновении проблем: друзья, родственники, иное...

4. Свобода жизненного выбора. Опросы предлагают определиться - удовлетворены или нет граждане свободой - несвободой выбора того, что и как они делают в жизни.

5. Щедрость. Учитывают траты на благотворительность, свободные пожертвования.

6. Восприятие коррупции. Принимают в расчет ответы на вопросы «Распространена коррупция в правительстве или нет?», «Распространена коррупция в бизнесе или нет?»

Также учитывались ответы на вопрос: испытывал ли человек счастье или беспокойство в день опроса?

ЦИФРЫ

Топ-10 счастливых

1. Финляндия

2. Норвегия

3. Дания

4. Исландия

5. Швейцария

6. Нидерланды

7. Канада

8. Новая Зеландия

9. Швеция

10. Австралия

Топ-10 несчастных

147. Малави

148. Гаити

149. Либерия

150. Сирия

151. Руанда

152. Йемен

153. Танзания

154. Южный Судан

155. Центрально-Африканская Республика

156. Бурунди

Экс-республики СССР

1. (44) Узбекистан

2. (50) Литва

3. (53) Латвия

4. (59) Россия

5. (60) Казахстан

6. (63) Эстония

7. (67) Молдова

8. (68) Туркменистан

9. (73) Белоруссия

10. (80) Таджикистан

11. (87) Азербайджан

12. (92) Кыргызстан

13. (128) Грузия

14. (129) Армения

15. (138) Украина

В скобках - место в общемировом рейтинге.