Срок перехода на цифровое телевидение продлен до 14 октября

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-25T14:53:20+03:00

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Срок перехода с аналогового на цифровое телевидение было решено продлить до 14 октября. Об этом сообщил министр цифрового развития, связей и массовых коммуникаций России Константин Носков.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году вся страна должна перейти к цифровому телевещанию. Это позволит увеличить число бесплатных каналов и повысить качество изображения. До недавнего времени планировалось завершить процесс до 3 июня, однако позже стало известно, что жители 21 российского региона начнут получать новый сигнал лишь осенью.

При этом для телевизоров, выпущенных до 2013 года, придется купить новую дециметровую антенну и специальную приставку. Настроить оборудование помогут волонтеры или операторы "горячей линии". Согласно данным РИА Новости, на данный момент уже почти 50 миллионов россиян пользуются цифровым приемом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kp.ru/video/embed/704247" frameborder="0"></iframe> Как новокузнечане подключают цифровое телевидение.Видео: Instagram Сергея Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU