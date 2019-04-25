Посол ФРГ в США призвала американский Конгресс не ужесточать санкции против России

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-25T16:46:29+03:00

Посол ФРГ в США призвала членов американского Конгресса не ужесточать санкции против России Фото: REUTERS

Эмили Хабер указала на то, что американские ограничения могут затронуть европейскую энергетическую безопасность

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Посол Германии в Соединённых Штатов Эмили Хабер обратилась к членам американского Конгресса с просьбой не ужесточать санкционную политику в отношении России.

Как сообщает таблоид Bild, немецкий посол направила нескольким американским конгрессменам письмо с призывом не угрожать санкциями российским компаниям Новатэк и Газпром, которые реализуют проекты в Германии.

«Мы обеспокоены тем, что Конгресс США в настоящее время изучает возможность принятия новых санкций в сфере энергетики против России. Эти санкции могут затронуть европейскую энергетическую безопасность», - говорится в послании работницы дипведомства.

В конце марта этого года в Конгрессе США сообщили о возможности введения новых санкций в отношении России по результатам завершившегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Несмотря на то, что никаких доказательств сговора между российскими властями и избирательным штабом Трампа не нашлось

ИСТОЧНИК KP.RU