Конгресс США может ввести новые санкции против России по итогам доклада Мюллера

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-27T13:23:18+03:00

Несмотря на то, что никаких доказательств сговора между российскими властями и избирательным штабом Трампа не нашлось

Изменить размер текста: A A

Конгресс США может ввести новые санкции в отношении России по результатам завершившегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Министерство юстиции США направило руководству профильных комитетов Конгресса основные заключения расследования Мюллера. В частности, удалось выяснить, что сговора между российскими властями и избирательным штабом действующего президента США Дональда Трампа не было. Якобы вмешательство России в выборы американского президента, по данным комиссии Мюллера, выразилось в проведении хакерских атак.

«Мне хотелось бы более серьезного наказания [для России]», - приводит Bloomberg слова сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма. Соратник Грэма по партии, сенатор от штата Техас Джон Корнин, в свою очередь, в ходе слушаний Сената по докладу Мюллера заявил, что усиление санкций против РФ необходимо, поскольку в противном случае Москва будет «продолжать сеять рознь и дестабилизировать обстановку в США».

Спецпрокурор Роберт Мюллер, ранее занимавший должность главы ФБР, возглавил расследование дела о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США в мае 2017 года. Российские власти неоднократно отвергали заявления о попытках повлиять на результаты голосования; Дональд Трамп и члены его штаба, в свою очередь, также заявляли об отсутствии связей с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU