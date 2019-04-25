Губернатор Петербурга поздравил со 100-летием блокадницу, ставшую прототипом памятника «Регулировщица»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-25T17:15:02+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал на юбилей к блокаднице Вере Роговой и поздравил ее со столетием. Издание «Петербургский дневник» отмечает, что градоначальник вручил подарки семье Веры Ивановны, включая большой телевизор. Сама же женщина получила медаль в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады и поздравления от президента России Владимира Путина.

Вера Ивановна Рогова появилась на свет 25 апреля 1919 года в Луге. С восьмого класса училась в вечерней школе и работала. Женщина прошла всю войну: сначала перевязывала раненых, а потом зимой 1942–1943 годов стала регулировщицей на Ладоге. Демобилизовалась блокадница в 1946 году в Прибалтике. Позже Вера Рогова была прототипом для памятника «Регулировщица», который установлен на Дороге жизни.

Врио губернатора поделился с ветераном планами по расширению Музея обороны и блокады Ленинграда, который находится в Соляном переулке. Ремонт уже существующей части закончится к 8 сентября, а потом Петербург получит от Минобороны три с половиной тысячи квадратных метров площади для последующего расширения выставочного пространства. Филиалы музея также должны появиться и в других регионах и странах бывшего СССР.

24 апреля депутаты Заксобрания Петербурга в первом чтении одобрили проект закона о поправках в Социальный кодекс Петербурга. Документ даёт отдельным льготным категориям граждан право на круглогодичный бесплатный проезд на электричках. Проект документа внесён временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым.

Если документ будет принят в третьем чтении, с 27 апреля льготники смогут бесплатно и в течение всего года ездить на электричках. Для этого городской бюджет компенсирует перевозчику 710 миллионов рублей. К числу льготных категорий граждан относятся труженики тыла, ветераны труда и военной службы, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, пострадавшие от политических репрессий, женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня», и награждённые орденом «Родительская слава».

Во время рассмотрения закона отметили, что договоренность с «РЖД» уже есть, часть денег выделена. Предполагается, что ее хватит до осени. Во время осенней корректировки бюджета выделят ещё 350 миллионов рублей на эти цели.

Депутаты приняли проект закона единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU