На МКС отключилась установка по очистке воздуха

СЕГОДНЯ 22:22 2019-04-25T22:22:39+03:00

На Международной космической станции (МКС) произошел сбой в работе экспериментальной установке по удалению углекислого газа из ее атмосферы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Устройство Европейского космического агентства продолжило функционировать в штатном режиме лишь после обновления параметров программы

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На Международной космической станции (МКС) произошел сбой в работе экспериментальной установке по удалению углекислого газа из ее атмосферы. О этом в четверг, 25 апреля, сообщает НАСА.

Отмечается, что устройство Life Support Rack (LSR) Европейского космического агентства продолжило функционировать в штатном режиме после обновления параметров программы. При этом перезапуск устройства был прерван в связи с ложным срабатыванием пожарной сигнализации в космическом аппарате Cygnus, пристыкованном к МКС.

Проблемы в работе системы, доставленной на станцию в октябре прошлого года, возникли еще во вторник. После приостановки работы LSR к работе были сразу подготовлены схожие системы, размещенные в американских модулях станции.

Предполагается, что система LSR будет работать на МКС не менее одного года в целях проверки надежности технологии для будущих миссий, отмечает NASA. Данная установка позволяет возобновлять до 50% содержание кислорода, удаляя из атмосферы углекислый газ.

В настоящий момент в состав экипажа МКС входят россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, канадец Давид Сен-Жак, а также астронавты из США Энн Макклейн, Кристина Кох и Ник Хейг.

ИСТОЧНИК KP.RU