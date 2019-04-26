КНДР требует от США оплатить больничный счет впавшего в кому студента

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-26T07:42:01+03:00

Речь идет о 22-летнем Отто Вомбиере, который был осужден за попытку сорвать агитационный плакат со стены в Пхеньяне

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КНДР требует от США оплатить больничный счет американского студента Отто Вомбиера, который впал в кому и скончался еще несколько лет назад.

Напомним, что в 2016 году молодой человек попытался сорвать агитационный плакат со стены в одной из больниц Пхеньяна с целью взять его себе на память, однако северокорейские власти расценили такой поступок, как "подрыв единства корейского народа". В результате Вомбиер был приговорен к 15 годам заключения. В США его доставили уже в состоянии комы. Вскоре студент скончался.

Источники газеты Washington Post утверждают, что отправленный за Вомбиером в Пхеньян посланник США сам подписал соглашение об оплате его медицинского счета на сумму два миллиона долларов. После этого квитанция была передана в министерство финансов Соединенных Штатов и оставалась неоплаченной на протяжении всего 2017 года. Возместили ли затраты позже - неизвестно.

"Мы не комментируем переговоры о заложниках, поэтому они были настолько успешными во время этой администрации", - сказала на это пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

К слову, семья скончавшегося студента требует от КНДР компенсацию в один миллиард долларов и дополнительные 46 млн за душевные муки, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU