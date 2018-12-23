Семья умершего после корейской тюрьмы студента из США требует от КНДР $1 млрд

СЕГОДНЯ 06:09 2018-12-23T06:12:53+03:00

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Родители и родственники американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося по возвращении в США после тюремного заключения в Северной Корее, потребовали от властей КНДР выплатить им 2,5 % ВВП страны за 2015 год или около одного миллиарда долларов. Семья погибшего обратилась в суд с таким иском в федеральный суд Вашингтона.

Фред и Синди Вомбиер из Вайоминга, штат Огайо, настаивают на том, что их сына незаконно арестовали северокорейские власти, а затем удерживали и пытали. По их мнению, Пхеньян должен расплатиться за это. Помимо миллиарда родители Отто требуют моральной компенсации. Свои душевные страдания они оценили в 46 миллионов долларов, передает телеканал NBC.

Как писал сайт kp.ru, парня вернули из КНДР в июне 2017 года. Выяснилось, что из 15 месяцев, проведенных в заключении, 12 Отто был в коме. Северокорейские врачи заявили, что в бессознательное состояние он впал из-за ботулизма и снотворного.

Верховный суд КНДР в 2016 году приговорил 21-летнего американца к 15 годам исправительных работ "за преступление против государства" - парень хотел снять политический плакат со стены в отеле.