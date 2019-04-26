2019-04-26T11:47:25+03:00
Спорт

В Лигу Чемпионов предложили ввести дивизионы для слабых и сильных клубов

Впрочем, многие не готовы поддержать инициативу Европейской ассоциации футбольных клубов (ЕСА)
Дарья КРЫЛОВА
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Ноябрь 2018 года, матч Рома - ЦСКА в столице Италии.Ноябрь 2018 года, матч Рома - ЦСКА в столице Италии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Предложение внес председатель совета директоров итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли. Забавно, что случилось это после вылета «Ювентуса» в ¼ финала от «Аякса». Кто из них более слабый клуб, а кто более сильный, и имеет ли предложение модифицировать Лигу Чемпионов прямое или косвенное отношение к постоянным вылетам «Ювентуса» из турнира, судить сложно.

Суть внесенного предложения в том, что с 2024 года в Лиге чемпионов вводится система дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов. Предполагается, что это позволит ведущим командам чаще проводить матчи и избегать обязательных встреч с соперниками, существенно уступающими им в классе. Сколько клубов будет в дивизионах - пока неизвестно, как неизвестно с какой строчки турнирной таблицы при таких изменениях клуб может участвовать в турнире.

Однако, далеко не все одержали такую инициативу, например, англичане в который раз подчеркнули свою консервативность, выступив против:

"Все английские клубы единодушно сошлись во мнении, что европейским футбольным ассоциациям не стоит разрабатывать планы, которые изменили бы структуру, календарь и конкурентоспособность нашего первенства. Структура национальных чемпионатов определяется их руководством и местными ассоциациями", - говорится в заявлении на сайте английской премьер лиги.

Еще в начале апреля, когда в прессе появились слухи о возможных изменениях в Лиге чемпионов, официальный сайт АПЛ резко раскритиковал их, ясно дав понять, что, чтобы не предпринималось касательно структурных изменений в Лиге Чемпионов, английская сторона поддерживать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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