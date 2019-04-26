2019-04-26T11:41:43+03:00
Политика

В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта

Ранее Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Марина ВЕНЦОВА
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В Верховной раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспортаВ Верховной раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспортаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания украинского парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы. Такие действия, по его мнению, должны последовать в ответ на указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта? Пускай они в Думе точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться», - видно в выступлении, которое опубликовал «Политнавигатор».

При этом Рыбчинский добавил, что решение российских властей о раздаче российских паспортов в Донбассе является «недипломатичным».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в среду, 24 апреля, подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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