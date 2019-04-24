2019-04-24T15:27:34+03:00
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР

Ранее президент РФ упростил выдачу документа жителям Донбасса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНРПутин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНРФото: Александр Подгорчук
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Были внесены поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации». Именно он позволяет президенту предоставлять гражданство РФ отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме. Напомним, закон вступил в силу в конце марта 2019 года. В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима.

Напомним, на данный момент в России находятся более миллиона выходцев из ЛНР И ДНР. Они имеют разные документы: патенты на работу, виды на жительство, разрешение на временное проживание. Из них 77 тысяч человек получили временное убежище или являются беженцами, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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