2019-04-26T12:35:04+03:00
В мире

Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку: отменены сотни рейсов

Профсоюз требует повысить зарплаты летчиков на 13%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пилоты отказались выходить на работу и рейсы были отмененыПилоты отказались выходить на работу и рейсы были отмененыФото: REUTERS
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Пилоты скандинавской авиакомпании SAS начали массовую забастовку с требованием повышения зарплаты и изменения графика работы. Изначально данный вопрос обсуждался на переговорах, однако стороны так и не смогли достигнуть компромисса за несколько недель.

По словам посредника, позиции самой компании и летчиков сильно отличаются, поэтому оперативное разрешение ситуации было невозможно. Между тем, на данный момент отменены уже сотни рейсов.

Датские, норвежские и шведские летчики требуют повысить им зарплату минимум на 13%. В то же время, организация работодателей указывает на завышенность их запросов, поскольку общий показатель на рынке труда составляет всего 2,2 - 2,3 %. Более того, уже сейчас средняя зарплата пилотов SAS оценивается в 93 тысячи крон (почти 9 тысяч долларов) и является одной из самых высоких в Скандинавии. Профсоюз эти данные достоверными не считает, передает телеканал SVT.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году пилоты данной авиакомпании уже устраивали забастовку и также требовали повышения зарплат. Тогда перевозчик согласился изменить текст коллективного договора, однако инцидент затронул более 100 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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