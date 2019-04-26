2019-04-26T13:37:32+03:00
Общество

"Вот почему тебе никогда ничего не идет": На Asos нашли фотографии, на которых одежда стянута зажимами для бумаги

Снимок в сети набрал уже более 30 тысяч лайков и множество гневных комментариев
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Пользователи обнаружили на Asos фотографии, на которых одежда закреплена зажимами для бумаги. Фото: Твиттер https://twitter.com/xronnieannaПользователи обнаружили на Asos фотографии, на которых одежда закреплена зажимами для бумаги. Фото: Твиттер https://twitter.com/xronnieanna
Изменить размер текста:

На сайте британского онлайн-ретейлера Asos пользователи обнаружили фотографии, на которых видно, что одежда закреплена зажимами для бумаги. Об этом пишет Independent.

В частности, на снимках, которые рекламируют платье-миди фиалкового оттенка, когда модель поворачивается полубоком, становятся видно, что форма наряда поддерживается благодаря зажимам для бумаги. Они закреплены на платье в области талии девушки.

Пользователи шутят: "Продаются ли эти зажимы вместе с платьем?"

Пользователи шутят: "Продаются ли эти зажимы вместе с платьем?"

Одна из пользовательниц сайта разместила скриншот этой фотографии в «Твиттере», подписав его: «Ммм, Asos, кажется, ты забыл отфотошопить эти зажимы». В настоящее время пост стал вирусным, набрав более 30 тысяч лайков и более тысячи гневных комментариев от покупателей.

«А я-то всегда удивлялась, почему вещи, которые я покупаю, даже близко не похожи на те, что рекламируют на сайте», - встречаются комментарии под постом. "Так вот почему тебе никогда ничего не идет," - подшучивают юзеры над своими друзьями.

Команда бренда, после того, как изображения широко распространились по сети, удалила с сайта Asos фотографии, заменив их снимками без зажимов. Кроме того, сотрудники ответили в твиттере девушки, первой заметившей странный снимок и пообещали разобраться в ситуации.

"Это было быстро": после шумихи в твиттере сайт заменил фото

"Это было быстро": после шумихи в твиттере сайт заменил фото

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме объяснили, в каком случае Россия подпишет ядерный договор
ЦБ РФ: перенос повышения НДС в цены в основном завершен
Вице-спикер Рады упрекнула Зеленского за отдых с семьей в Турции
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР
В Подмосковье 83-женщина заживо сгорела в сарае, который сама случайно подожгла
СБ Украины расследует призывы журналиста к свержению конституционного строя
Путин подарил Си Цзиньпину плакат «Российско-китайское сотрудничество» 1956 года
Захарова рассказала, как российские паспорта защитят жителей Донбасса
Минтруд: Выдача российских паспортов жителям Донбасса не станет нагрузкой на пенсионную систему
Россия предложила КНДР упростить визовые процедуры для наших туристов
Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку: отменены сотни рейсов
В Москве произошел пожар в 23-этажном жилом доме
Император Японии в последний раз появился на публике перед отречением
Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой
В Лигу Чемпионов предложили ввести дивизионы для слабых и сильных клубов
В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта
В Совфеде отреагировали на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Подмосковный «Холдинвестбанк» лишился лицензии
Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре
Ким Чен Ын досрочно завершил свой визит в Россию
Причина смерти Элины Быстрицкой: актриса умерла после продолжительной болезни
В "Нафтогазе" считают, что Россия готовится к "газовой войне"
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторов