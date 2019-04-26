"Вот почему тебе никогда ничего не идет": На Asos нашли фотографии, на которых одежда стянута зажимами для бумаги

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-26T13:37:32+03:00

Пользователи обнаружили на Asos фотографии, на которых одежда закреплена зажимами для бумаги. Фото: Твиттер https://twitter.com/xronnieanna

Снимок в сети набрал уже более 30 тысяч лайков и множество гневных комментариев

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На сайте британского онлайн-ретейлера Asos пользователи обнаружили фотографии, на которых видно, что одежда закреплена зажимами для бумаги. Об этом пишет Independent.

В частности, на снимках, которые рекламируют платье-миди фиалкового оттенка, когда модель поворачивается полубоком, становятся видно, что форма наряда поддерживается благодаря зажимам для бумаги. Они закреплены на платье в области талии девушки.

Пользователи шутят: "Продаются ли эти зажимы вместе с платьем?"

Одна из пользовательниц сайта разместила скриншот этой фотографии в «Твиттере», подписав его: «Ммм, Asos, кажется, ты забыл отфотошопить эти зажимы». В настоящее время пост стал вирусным, набрав более 30 тысяч лайков и более тысячи гневных комментариев от покупателей.

«А я-то всегда удивлялась, почему вещи, которые я покупаю, даже близко не похожи на те, что рекламируют на сайте», - встречаются комментарии под постом. "Так вот почему тебе никогда ничего не идет," - подшучивают юзеры над своими друзьями.

Команда бренда, после того, как изображения широко распространились по сети, удалила с сайта Asos фотографии, заменив их снимками без зажимов. Кроме того, сотрудники ответили в твиттере девушки, первой заметившей странный снимок и пообещали разобраться в ситуации.

"Это было быстро": после шумихи в твиттере сайт заменил фото

ИСТОЧНИК KP.RU