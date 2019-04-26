2019-04-26T13:48:11+03:00
Происшествия

В Подмосковье 83-женщина заживо сгорела в сарае, который сама случайно подожгла

Пенсионерка зашла внутрь деревянной постройки, рядом с которой сжигала мусор. Внезапно огонь перекинулся на сарай и отрезал женщине путь к спасению
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
В деревне Глебово Истринского района Подмосковья сгорела пенсионерка.В деревне Глебово Истринского района Подмосковья сгорела пенсионерка.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Жуткий инцидент произошел днем 25 апреля в деревне Глебово Истринского района Подмосковья, прямо за храмом Казанской иконы Божией Матери. 83-летняя Светлана Н*. складировала и сжигала мусор рядом с деревянной постройкой, расположенной в поле за церковью.

"В один момент, по неизвестной причине, пенсионерка решила зайти в сарай и оставила костер без присмотра. От ветра огонь моментально перекинулся на сухую траву и старую деревянную постройку. Сарай вспыхнул как спичка, огонь отрезал женщине путь к спасению,"- рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах

Когда спасатели справились с огнем, на пепелище был обнаружен полностью сгоревший труп женщины.

(*имя погибшей изменено - прим. ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Московский педагогический государственный университет подписал договор о сотрудничестве с правительством ДНР
В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия
В Госдуме объяснили, в каком случае Россия подпишет ядерный договор
ЦБ РФ: перенос повышения НДС в цены в основном завершен
Вице-спикер Рады упрекнула Зеленского за отдых с семьей в Турции
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР
СБ Украины расследует призывы журналиста к свержению конституционного строя
"Вот почему тебе никогда ничего не идет": На Asos нашли фотографии, на которых одежда стянута зажимами для бумаги
Путин подарил Си Цзиньпину плакат «Российско-китайское сотрудничество» 1956 года
Захарова рассказала, как российские паспорта защитят жителей Донбасса
Минтруд: Выдача российских паспортов жителям Донбасса не станет нагрузкой на пенсионную систему
Россия предложила КНДР упростить визовые процедуры для наших туристов
Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку: отменены сотни рейсов
В Москве произошел пожар в 23-этажном жилом доме
Император Японии в последний раз появился на публике перед отречением
Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой
В Лигу Чемпионов предложили ввести дивизионы для слабых и сильных клубов
В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта
В Совфеде отреагировали на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Подмосковный «Холдинвестбанк» лишился лицензии
Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре
Ким Чен Ын досрочно завершил свой визит в Россию
Причина смерти Элины Быстрицкой: актриса умерла после продолжительной болезни
В "Нафтогазе" считают, что Россия готовится к "газовой войне"
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторов