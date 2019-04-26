В Подмосковье 83-женщина заживо сгорела в сарае, который сама случайно подожгла
Жуткий инцидент произошел днем 25 апреля в деревне Глебово Истринского района Подмосковья, прямо за храмом Казанской иконы Божией Матери. 83-летняя Светлана Н*. складировала и сжигала мусор рядом с деревянной постройкой, расположенной в поле за церковью.
"В один момент, по неизвестной причине, пенсионерка решила зайти в сарай и оставила костер без присмотра. От ветра огонь моментально перекинулся на сухую траву и старую деревянную постройку. Сарай вспыхнул как спичка, огонь отрезал женщине путь к спасению,"- рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах
Когда спасатели справились с огнем, на пепелище был обнаружен полностью сгоревший труп женщины.
(*имя погибшей изменено - прим. ред.)
ИСТОЧНИК KP.RU