В Подмосковье 83-женщина заживо сгорела в сарае, который сама случайно подожгла

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-26T13:48:11+03:00

Пенсионерка зашла внутрь деревянной постройки, рядом с которой сжигала мусор. Внезапно огонь перекинулся на сарай и отрезал женщине путь к спасению

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Жуткий инцидент произошел днем 25 апреля в деревне Глебово Истринского района Подмосковья, прямо за храмом Казанской иконы Божией Матери. 83-летняя Светлана Н*. складировала и сжигала мусор рядом с деревянной постройкой, расположенной в поле за церковью.

"В один момент, по неизвестной причине, пенсионерка решила зайти в сарай и оставила костер без присмотра. От ветра огонь моментально перекинулся на сухую траву и старую деревянную постройку. Сарай вспыхнул как спичка, огонь отрезал женщине путь к спасению,"- рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах

Когда спасатели справились с огнем, на пепелище был обнаружен полностью сгоревший труп женщины.

(*имя погибшей изменено - прим. ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU