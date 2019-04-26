Василий Лановой получил звание Героя Труда

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-26T15:00:37+03:00

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В понедельник, 26 апреля, президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации». Звание Героя Труда российский лидер присвоил артисту Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Василию Лановому.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ», - сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Награды российский президент также вручил писателю и председателю правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» – «Союз писателей Адыгеи» Исхаку Машбашеву, руководителю направления промвооружения Сергею Антонову, дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Ольге Бочкаревой, советнику генерального директора публичного акционерного общества «Завод Красное Сормово» Николаю Жаркову.

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ИСТОЧНИК KP.RU