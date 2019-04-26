В Госдуме предлагают дарить разводящимся парам сеансы у психолога
В Госдуме озадачены вопросом, как повысить рождаемость. Например, препятствовать разводам, уверены законодатели. Если отправлять всех разводящихся супругов сначала к психологу, то это поможет сохранить множество семей.
Инициатива принадлежит депутату Дмитрию Свищеву. Он уверен, что государство могло бы оплачивать 2-3 сеанса у психолога для проблемных семей. Выдавать сертификаты стоит в ЗАГСе, когда пара подает заявление на развод.
- Россияне редко обращаются к психологам. Часто на это просто нет денег, хотя именно специалисты могли бы помочь в сохранении семьи. Такая поддержка будет особенно полезна молодежи, когда кровь кипит и рядом нет опытного человека, кто даст совет. Помочь получить консультацию у психолога должно государство, - комментирует ФАН Свищев.
Если же после общения со специалистом пара желает приобрести свободу, то психолог дает заключение, а уже на основании его в ЗАГСе поставят штамп.
Пока эта идея находится на стадии обсуждения, но не исключено, что ее могут узаконить.
ИСТОЧНИК KP.RU