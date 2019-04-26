В Госдуме предлагают дарить разводящимся парам сеансы у психолога

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-26T15:00:35+03:00

В Госдуме предлагают отправлять супругов, которые решили развестись, на консультацию к психологу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Это поможет сберечь семьи, уверены парламентарии, а если нет, то можно ставить штамп о расторжении брака

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В Госдуме озадачены вопросом, как повысить рождаемость. Например, препятствовать разводам, уверены законодатели. Если отправлять всех разводящихся супругов сначала к психологу, то это поможет сохранить множество семей.

Инициатива принадлежит депутату Дмитрию Свищеву. Он уверен, что государство могло бы оплачивать 2-3 сеанса у психолога для проблемных семей. Выдавать сертификаты стоит в ЗАГСе, когда пара подает заявление на развод.

- Россияне редко обращаются к психологам. Часто на это просто нет денег, хотя именно специалисты могли бы помочь в сохранении семьи. Такая поддержка будет особенно полезна молодежи, когда кровь кипит и рядом нет опытного человека, кто даст совет. Помочь получить консультацию у психолога должно государство, - комментирует ФАН Свищев.

Если же после общения со специалистом пара желает приобрести свободу, то психолог дает заключение, а уже на основании его в ЗАГСе поставят штамп.

Пока эта идея находится на стадии обсуждения, но не исключено, что ее могут узаконить.

ИСТОЧНИК KP.RU