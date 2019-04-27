Лидер КНР Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-27T11:22:27+03:00

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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал страны - участницы инициативы китайского правительства «Один пояс - один путь» вместе противостоять протекционизму, а также отстаивать принципы открытой мировой экономики.

По его словам, в настоящее время мировая экономика переживает сложный период, когда происходит укрепление факторов неопределенности и нестабильности. В связи с этим, как отметил Си Цзиньпин, страны должны находиться в тесном взаимодействии.

"Мы должны прикладывать усилия для строительства открытой мировой экономики и вместе противостоять протекционизму", - приводит ТАСС его слова.

В 2013 году Си Цзиньпин, с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов, предложил инициативу создания концепции "Один пояс - один путь". В настоящее время к ней присоединились 124 страны мира и 29 международных организаций.

Накануне, как ранее писал сайт kp.ru, председатель КНР пообещал, что Китай снизит торговые тарифы и увеличит объем импорта качественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU