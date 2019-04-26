Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы и увеличить объем импорта в Китай

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-26T08:12:16+03:00

КНР открывает свой рынок для качественных товаров со всего мира

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Китай снизит торговые тарифы и увеличит объем импорта качественной продукции. Такое общение дал председатель республики Си Цзиньпин во время выступления на международном форуме "Один пояс, один путь".

"Вместе с самым большим растущим в мире населением среднего класса Китай обладает огромным потенциалом увеличения потребления. Для удовлетворения постоянного потребительского спроса мы снизим различные тарифы и устраним барьеры. Мы будем открывать рынок Китая для качественных товаров со всего мира", - цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

Напомним, что 26-27 апреля в Пекине проходит форум "Один пояс, один путь". Российский президент Владимир Путин также принимает участие в данном мероприятии.

Сайт kp.ru писал о том, что на полях форума у главы государства уже запланировано множество различных встреч с лидерами других стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705403" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в Пекин на форум "Один пояс - один путь".

ИСТОЧНИК KP.RU