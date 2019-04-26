Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы и увеличить объем импорта в Китай
Китай снизит торговые тарифы и увеличит объем импорта качественной продукции. Такое общение дал председатель республики Си Цзиньпин во время выступления на международном форуме "Один пояс, один путь".
"Вместе с самым большим растущим в мире населением среднего класса Китай обладает огромным потенциалом увеличения потребления. Для удовлетворения постоянного потребительского спроса мы снизим различные тарифы и устраним барьеры. Мы будем открывать рынок Китая для качественных товаров со всего мира", - цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.
Напомним, что 26-27 апреля в Пекине проходит форум "Один пояс, один путь". Российский президент Владимир Путин также принимает участие в данном мероприятии.
Сайт kp.ru писал о том, что на полях форума у главы государства уже запланировано множество различных встреч с лидерами других стран.
Путин прибыл в Пекин на форум "Один пояс - один путь".
ИСТОЧНИК KP.RU