Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

СЕГОДНЯ 00:22 2019-04-28T00:29:45+03:00

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой и президент РФ Владимир Путин на пасхальном богослужении Фото: REUTERS

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В храм Христа Спасителя в Москве прибыли президент РФ Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой. Главы государства принимают участие в пасхальном богослужении.

Также в храм на службу в честь праздника Светлого Христова Воскресения приехал мэр Москвы Сергей Собянин и другие общественные и политические деятели. Торжественный молебен совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. передает ТАСС.

Напомним, что предстоятели РПЦ совершают пасхальные службы в храме Христа Спасителя с 2001 года, после того, как здание церкви было заново отстроено. Первое богослужение в возрожденном храме провел патриарх Алексий II. Присутствие на этих молебнах глав России также стало уже традицией.

Как рассказывал сайт kp.ru, в Великую субботу, накануне Пасхи, благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Свидетелями этого чуда, которое повторяется ежегодно накануне православной Пасхи, стали тысячи людей - паломники из многих стран мира. Частицу святыни доставили в Москву спецрейсом из Тель-Авива к началу пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.

Пасхальное Богослужение патриарха Кирилла: трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU