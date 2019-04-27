Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-27T14:50:47+03:00

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Благодатный огонь в Великую субботу сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Свидетелями этого чуда, которое повторяется ежегодно накануне православной Пасхи, стали тысячи людей - паломники из многих стран мира.

В числе свидетелей чуда также находится российская делегация, которая, как ожидается, вечером спецрейсом из Тель-Авива доставит частицу святыни в Москву, к началу пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.

Схождение Благодатного огня является важной частью пасхальной традиции. Это церемония, в которой сошлись воедино и древние верования, и освещенный тысячелетиями обряд, а также красота пасхальной службы. Действо, которое разворачивается в храме Гроба Господня, священно для верующих, оно неизменно завораживает тех, кто относится к религии не слишком серьезно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705731" frameborder="0"></iframe> Схождение Благодатного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU