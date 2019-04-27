Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь в Великую субботу сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Свидетелями этого чуда, которое повторяется ежегодно накануне православной Пасхи, стали тысячи людей - паломники из многих стран мира.
В числе свидетелей чуда также находится российская делегация, которая, как ожидается, вечером спецрейсом из Тель-Авива доставит частицу святыни в Москву, к началу пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.
Схождение Благодатного огня является важной частью пасхальной традиции. Это церемония, в которой сошлись воедино и древние верования, и освещенный тысячелетиями обряд, а также красота пасхальной службы. Действо, которое разворачивается в храме Гроба Господня, священно для верующих, оно неизменно завораживает тех, кто относится к религии не слишком серьезно.
Схождение Благодатного огня.
ИСТОЧНИК KP.RU