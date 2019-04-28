Папа Римский пожертвовал 500 тысяч евро на помощь в приеме мигрантов в Мексике

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-28T11:43:57+03:00

Папа Римский Франциск передал 500 тысяч евро на оказание помощи в приеме мигрантов в Мексике Фото: REUTERS

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Папа Римский Франциск передал 500 тысяч евро на оказание помощи в приеме мигрантов в Мексике. Эти деньги планируется потратить на реализацию 27 проектов в 16 местных приходах.

Как сообщает издание Vatican News, речь идет, в частности, о мигрантах, прибывших в Мексику из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Многие из них надеются в дальнейшем перебраться в США, власти которых ранее закрыли границу. Отмечается, что за 2018 год в Мексику прибыло более 75 тысяч человек в составе шести караванов мигрантов.

"Католическая церковь размещает тысячи из них в приходах и епархиях, предоставляя им возможность удовлетворить свои базовые потребности: от места для ночлега до одежды", - отмечается в материале издания.

Ранее Папа Франциск неоднократно публично призывал оказывать помощь мигрантам, не воздвигая перед ними стен. Так, в 2017 году понтифик призвал выдавать беженцам, которые прибывают из стран с военными конфликтами, временные визы, заявив, что выдворение в данном случае является неподходящим решением.

ИСТОЧНИК KP.RU