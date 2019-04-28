2019-04-28T13:06:20+03:00
Общество

Синоптики сообщили о ночных заморозках в столичном регионе

По данным специалистов, в понедельник в Москве и Подмосковье ожидается от 10 до 13 градусов тепла
Александр ДЖУМАЕВ
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На следующей неделе в Москве и Подмосковье похолодаетНа следующей неделе в Москве и Подмосковье похолодаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ночная температура воздуха в столичном регионе в начале следующей недели опустится до отрицательных значений; также ожидаются заморозки. Об этом заявил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В начале следующей недели мы будем находиться под влиянием антициклона, переменной облачности и без осадков. Температура в ночные часы 29 апреля составит около 0 в городе, по области до минус 3, заморозки. 30 апреля - в Москве от 0 до плюс 2, в Подмосковье до минус 2. В среду, 1 мая ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве, по области от минус 1 до плюс 4, местами заморозки", - приводит агентство РИА Новости слова синоптика.

По словам Леуса, днем в понедельник в Москве и Подмосковье ожидается от 10 до 13 градусов тепла. Во вторник и среду в столице ожидается 12-14 и 14-16 градусов тепла соответственно. В Московской области в эти дни ожидается 10-15 и 12-17 градусов по Цельсию соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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