Погода в Москве 27 апреля - 5 мая: На Пасху резко похолодает

Москвичи уже привыкли к теплу и солнцу. Нынешняя погода в общем-то аномальна, на 6 - 7 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам. В столице на этой неделе было теплее, чем в Крыму. Но приятно же! Деревья зазеленели, дачный сезон открыт, и кажется, что теперь так и будет до самой осени. Увы. Синоптики обещают резкое похолодание. Причем аккурат на Пасху. В субботу, 27 апреля, днем +22...+24 градуса, но уже усилится ветер, местами пройдут небольшие дожди.

В ночь на воскресенье Московскую область пересчет холодный атмосферный фронт арктического циклона, - не радует прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - И на Пасху будет очень прохладно, +10...+15 градусов. Хотя и без дождей.

Получается, что в воскресенье температура будет вдвое ниже, чем в субботу! В понедельник и вторник по ночам в Подмосковье заморозки до -3...-4 градусов. Они связаны с тем, что небо будет ясным, а в такую погоду воздух моментально выхолаживается, облака своим «одеялом» не защищают землю. Днем 29 апреля всего +7...+12 градусов, 30 апреля +10...+15. И по-прежнему сухо.

В апреле дождей выпало экстремально мало, влажность воздуха всего 20%. Из-за этого в Подмосковье уже высокая пожарная опасность. Если собираетесь в лес или на шашлыки, будьте очень осторожны, - предупреждает Татьяна Позднякова.

Почему у весны вдруг испортился характер? Солнечную и теплую погоду обеспечивал гигантский антициклон. Он не пускал к нам циклоны с дождями и прохладой — и этим, кстати, объясняются ненастья в Западной Европе. Пока мы греемся, в Испании снег выпал, в Веикобритании и Франции ливни, а на Германию обрушилась песчаная буря. Циклоны, не в силах прорваться дальше на восток, спускали всю свою мощь в Старом Свете. Теперь же расстановка сил в атмосфере меняется, свои условия начнут диктовать холодные циклоны из Арктики. По прогнозу Гидрометцентра России, все праздничные первомайские выходные, с 1 по 5 мая, будет прохладно: днем +12..+17 градусов, по ночам +1...+6, возможны кратковременные дожди.

Кстати, а почему синоптики несколько раз меняли прогноз на Пасху? Кто внимательно следит за погодой, заметили: сначала нам сулили похолодание, потом рекордную жару до +26 градсов, теперь вот снова холода. Дело в том, объясняют метеорологи, что по мере развития арктического циклона и появления новых данных компьютерные модели по-разному рассчитывали время прохождения холодного фронта: то на день раньше Пасхи, то чуть позже (и тогда бы воздух в антициклоне успел прогреться еще больше, чем сейчас).