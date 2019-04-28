2019-04-28T13:53:37+03:00
Политика

Поезд с трофейным оружием из Сирии завершил свой путь по России в Подмосковье

За время проведения передвижной выставки ее посетили более миллиона россиян в 62 городах страны
Александр ДЖУМАЕВ
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Акция "Сирийский перелом" завершилась в ПодмосковьеАкция "Сирийский перелом" завершилась в ПодмосковьеФото: Артем КИЛЬКИН
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Поезд с трофейным оружием из Сирии, объехавший 62 города России в рамках акции "Сирийский перелом" прибыл в Подмосковье в парк "Патриот" - конечный пункт своего маршрута. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей Минобороны России.

"Сегодня здесь в парке "Патриот" она (акция) завершена. Ее основные цели достигнуты. За 65 дней пути эшелон преодолел 28,5 тыс. км", - заявил в ходе церемонии встречи поезда замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Генерал отметил, что выставку посетили более одного миллиона человек. "В Санкт-Петербурге, где ее посетило 54 650 человек, в Казани - 42 655 человек, Владимире, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Хабаровске, где количество посетителей превысило 30 тысяч", - добавил он, говоря о городах, где акция вызвала наибольший интерес.

Участие в организации и проведении выставки приняли 950 военнослужащих. В качестве экскурсоводов на выставке выступили военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Сирии.

Акция "Сирийский перелом" стартовала 23 февраля 2019 года. Поезд с трофейным оружием состояли из 18 вагонов с более чем 500 образцов вооружений и техники. Среди них бронетанковая, инженерная техника, артиллерия, бронеавтомобили, а также холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, иностранные рационы питания, экипировка и оборудования террористов.

Сирийский перелом.Анна ДЕКТЯРЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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