"Не с того начал": Пушков прокомментировал слова Зеленского о российских паспортах для украинцев
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о российских паспортах для украинцев.
- Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат. Многие жители ДНР/ЛНР уже решили, - подчеркнул Пушков в своем Twitter.
Также сенатор подчеркнул, что Владимир Зеленский "не с того начал" свою политику, так как антироссийские выпады всегда обречены на провал.
- Ему бы задуматься, почему 1,2 миллиона украинцев уже удрали в Польшу из "свободной" Украины, три миллиона работают в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами, - также заявил сенатор.
Алексей Пушков также призвал Владимира Зеленского задуматься, как исправить ситуацию в своей стране.
- В противном случае от желающих получить российский паспорт "отбоя не будет", - подытожил сенатор.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Киев пожаловался в ООН из-за выдачи российских паспортов Донбассу. Переполох вызвало на Украине решение президента России Владимира Путина упростить предоставление нашего гражданства жителям Донецка и Луганска.
Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU