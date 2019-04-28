СЕГОДНЯ 18:33 2019-04-28T18:33:39+03:00

"Не с того начал": Пушков прокомментировал слова Зеленского о российских паспортах для украинцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский сенатор также призвал победителю президентской гонки на Украине задуматься, как исправить ситуацию в своей стране

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о российских паспортах для украинцев.

- Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат. Многие жители ДНР/ЛНР уже решили, - подчеркнул Пушков в своем Twitter.

Также сенатор подчеркнул, что Владимир Зеленский "не с того начал" свою политику, так как антироссийские выпады всегда обречены на провал.

- Ему бы задуматься, почему 1,2 миллиона украинцев уже удрали в Польшу из "свободной" Украины, три миллиона работают в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами, - также заявил сенатор.

Алексей Пушков также призвал Владимира Зеленского задуматься, как исправить ситуацию в своей стране.

- В противном случае от желающих получить российский паспорт "отбоя не будет", - подытожил сенатор.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Киев пожаловался в ООН из-за выдачи российских паспортов Донбассу. Переполох вызвало на Украине решение президента России Владимира Путина упростить предоставление нашего гражданства жителям Донецка и Луганска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705321" frameborder="0"></iframe> Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU