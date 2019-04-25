Киев жалуется в ООН из-за выдачи российских паспортов Донбассу

«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня», - так отреагировала пресс-служба избранного президентом незалежной Владимира Зеленского. Которая подчеркнула, что рассчитывает на поддержку международного сообщества, обязанного усилить давление на Москву. Но тут логика явно хромает: как гуманитарный акт, который дает людям возможность осуществлять свои базовые гражданские права, может отдалить решение по прекращению огня? Тем более, приказ о таком прекращении может и должен исходить, в первую очередь, из Киева. От верховного главнокомандующего ВСУ.

Кстати, еще месяц главкомом является разгромленный на выборах Петр Порошенко — до инаугурации Зеленского. А она, предварительно, запланирована на 28 мая. Петр Алексеевич, пребывающий в депрессии, обратился в Совбез ООН. И в очередной раз пожаловался на Москву. Мол, ее решение призвано «оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса». А также создать там российский анклав. Разумеется, с целью дальнейшей агрессии против Украины - а для чего еще?

Любопытно, что и у поверженного Порошенко с логикой проблемы. Ведь на западе Украины компактно проживающие национальные меньшинства получают паспорта Венгрии, Румынии и Польши. И никто в Киеве особо громко не пищит. И в Совбез, задрав штаны, кляузничать не бежит. Опять двойные стандарты, господа?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705135" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

На фоне этих международных терзаний и метаний показательным выглядит заявление главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в Верховной Раде. Борец с коррупцией заявил, что НАБ начало расследование по факту возможной растраты средств украинского Госкино компанией Зеленского. Госкино финансировало почти половину бюджета фильма «Я, ты, он, она». Условие было, что очередной киношедевр исполнят на украинском языке. А исполнили — на русском! На том языке, в использование которого отказывают и Донбассу, и всей Украине!

В общем, антикоррупционеры инициировали возбуждение уголовного дела о растрате госсредств кинокомпанией избранного президента страны. Так может, большим людям в Киеве сначала со своими тараканами в головах разобраться, прежде чем апеллировать к международному сообществу?