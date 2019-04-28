Великобритания разрабатывает пакет мер по противостоянию России и КНР
Британское правительство разрабатывает пакет мер, чтобы противостоять враждебным государствам, в первую очередь КНР И России.
Известно, что члены британского кабмина рассчитывают изменить правила работы Палаты лордов, чтобы обязать ее членов в полном объеме раскрыть свои активы, которые связаны с Россией и Китаем. Также в скором времени будет введен закон о шпионаже с целью выявления иностранных шпионов, работающих в банках и других компаниях в Великобритании, сообщает газета The Sunday Times.
Издание также отметило, что на данный момент разработано законодательство, которое облегчает процесс выдворения из страны сотрудников иностранной разведки, даже если они находятся в Соединенном Королевстве на законных основаниях.
В МВД Британии уверены, что изменение парламентских правил обеспечит "прозрачность политической системы", что способствует защитите британской демократии от "гибридных атак" враждебных государств.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще летом прошлого года 7:22 в Британии начали проверять богатых россиян. Под прицелом тогда оказалось порядка 130-140 олигархов.
ИСТОЧНИК KP.RU