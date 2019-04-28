2019-04-28T19:16:52+03:00
В мире

Великобритания разрабатывает пакет мер по противостоянию России и КНР

Местные СМИ сообщают, что уже подготовлено законодательство, которое облегчит процесс выдворения из Великобритании сотрудников иностранной разведки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Великобритания разрабатывает пакет мер по противостоянию России и КНРВеликобритания разрабатывает пакет мер по противостоянию России и КНРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британское правительство разрабатывает пакет мер, чтобы противостоять враждебным государствам, в первую очередь КНР И России.

Известно, что члены британского кабмина рассчитывают изменить правила работы Палаты лордов, чтобы обязать ее членов в полном объеме раскрыть свои активы, которые связаны с Россией и Китаем. Также в скором времени будет введен закон о шпионаже с целью выявления иностранных шпионов, работающих в банках и других компаниях в Великобритании, сообщает газета The Sunday Times.

Издание также отметило, что на данный момент разработано законодательство, которое облегчает процесс выдворения из страны сотрудников иностранной разведки, даже если они находятся в Соединенном Королевстве на законных основаниях.

В МВД Британии уверены, что изменение парламентских правил обеспечит "прозрачность политической системы", что способствует защитите британской демократии от "гибридных атак" враждебных государств.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще летом прошлого года 7:22 в Британии начали проверять богатых россиян. Под прицелом тогда оказалось порядка 130-140 олигархов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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