В США умер архитектор ядерного разоружения СССР

СЕГОДНЯ 20:20 2019-04-28T20:42:02+03:00

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В США городе Индианаполис, штат Индиана в возрасте 88 лет скончался эксперт-международник Ричард Лугар.

Известно, что он умер из-за осложнений аутоимунного неврологического заболевания. Об этом сообщили в центре Лугара - научно-исследовательском институте, который занимается глобальными проблемами XXI века.

Ученый в течение нескольких десятилетий работал в комитете Сената по международным делам. Также Лугар помогал властям разрабатывать программы сокращения вооружений. С сенатором демократом Сэмом Нанном он создавал программу, по которой США выделяли деньги для утилизации ненужных России советских ядерных боеголовок и баллистических ракет, сообщает Associated Press.

- Каждый склад ядерных боеприпасов представляет опасность: террористы могут попытаться украсть их, а охраняющий их персонал может поддаться искушению и попытаться продать их на черном рынке, - заявлял Лугар.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю избавиться от ядерного оружия. А пока американский глава готовит новый договор взамен ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU