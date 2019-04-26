Трамп предложил России и Китаю избавиться от ядерного оружия

На фоне приостановки действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Дональд Трамп корпит над новым соглашением с новым участником. К ядерной сделке американцы хотят подключить помимо России также Китай, а ее действие - распространить на все виды оружия.

- У нас есть стремление предоставить варианты президенту как можно скорее, - сообщил телеканалу CNN неназванный представитель администрации Белого дома.

Тем временем сам Трамп в свойственной ему противоречивой манере призвал Россию и Китай полностью ликвидировать ядерные арсеналы.

- Я видел, как президент Путин заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него, - вещал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом возникает резонный вопрос: а как же Британия, Франция, Израиль, Индия, Пакистан? Его американский лидер пока оставил без ответа.

РЕАКЦИЯ

МИД приветствует, но ждет конкретики

- Я рад, что с американской стороны последовало подтверждение обязательств, которые зафиксированы в шестой статье Договора о нераспространении ядерного оружия. Договор, подписанный и открытый к подписанию 50 лет назад, предполагает движение к миру, свободному от ядерного оружия. Но эта же шестая статья трактует такое движение, как возможное в рамках всеобщего полного разоружения, - заявил на это замглавы МИД РФ Сергей Рябков. - Что касается российской позиции на эту тему, то она неоднократно излагалась: для того, чтобы добиться дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения, мы должны обеспечить формирование целого ряда предпосылок. Среди них учет множества факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность - от появления системы ПРО и возможного появления оружия в космосе, до серьезных изменений в сфере обычных вооружений, появления кибернетического оружия и многого другого. Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках.

По поводу возможной новой сделки замминистра ответил, что Москва будет ждать более конкретных предложений. Что же касается судьбы ДРСМД, то он может прекратить свое действие уже в августе.

- Принципиальный выбор США в пользу слома договора перевесил любые иные соображения, поэтому 2 августа договор, видимо, прекратит свое существование, - заключил Рябков.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

«К сожалению, это просто пиар»

- Неожиданный призыв Дональда Трампа нельзя, к сожалению, оценить иначе как пиаровский ход. Он не первый раз делает противоположные заявления. В данном случае президент США, очевидно, надеется, что мировая общественность, услышав подобные заявления, будет трубить о том, какой молодец Трамп. Все, что происходит в реалиях США - и наращивание военного бюджета, и выход из ДРСМД и многие другие деструктивные тенденции - заставляет нас думать о том, что все эти призывы пока лишены субстантивной основы. Посмотрим, какие заявления Трамп будет делать дальше. Но сегодня – это чисто пиаровский ход. Сложно предположить, что за ним последует какие-то серьезные шаги к глобальному разоружению. Хотелось бы, чтобы появился не популизм, а конструктив. И первым шагом к этому могло бы стать возобновление участия США в ДРСМД, поскольку выход из этого договора означает не продление в 2021 году СНВ-3, а следовательно обрушение всей архитектуры ядерного сдерживания на планете. Очень не хотелось бы, чтобы такой сценарий был бы реализован.