Вблизи с Нотр-Дамом эксперты зафиксировали загрязнение свинцом

СЕГОДНЯ 21:08 2019-04-28T21:21:05+03:00

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Парижская полиция предупредила жителей домов, которые находятся в непосредственной близости от собора Парижской Богоматери, о сильном загрязнении свинцом.

Оказалось, что свинец содержался в несущей конструкции собора и в его знаменитом шпиле. Анализы для проверки процента концентрации металла в воздухе и в осажденной пыли провела центральная лаборатория префектуры полиции.

- Зафиксированные значения демонстрируют присутствие свинца в некоторых зонах … в частности, в помещениях, которые могли остаться открытыми в момент пожара, и где оседала пыль, - подчеркнули в полиции.

Правоохранительные органы также рекомендовали живущим недалеко от собора гражданам произвести уборку с использованием влажных салфеток, чтобы очистить жилье от "запыления" свинцом, сообщает "РИА-Новости".

При этом, вход в районы, где были зафиксированы осадки вещества, "уже воспрещен для общественного посещения". Доступ в эти зоны "будет открыт только после того, как уровни свинца вернутся к норме".

Напомним, страшный пожар в соборе Парижской богоматери произошел вечером в понедельник, 15 апреля. Обрушился шпиль собора, также пламенем была объята несущая конструкция. При этом структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Интернете выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме. Автор объявления предлагал товар за 99 пенсов (83 рубля).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703663" frameborder="0"></iframe> Нотр-Дам-де-Пари после разрушительного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU