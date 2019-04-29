Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-29T10:50:19+03:00

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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в море в 80 километрах западнее греческого острова Карпатос. Как сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета, оно было зафиксировано в 7:43 по местному времени, которое совпадает с московским.

Подземные толчки находились на глубине десяти километров в море. Информации о пострадавших и каком-либо ущербе от землетрясения не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал, что утром в понедельник, 29 апреля, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая возле границы с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки были зафиксированы в 08:23 по местному времени (03:23 мск), их эпицентр находился приблизительно в 190 километрах западнее города Кашгар (Каши). На какой глубине залегал очаг, не уточняется. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU