Климкин обвинил советское наследие и коррупцию в несчастье украинцев

СЕГОДНЯ 19:32 2019-04-29T19:32:53+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал советское наследие одной из главных причин того, что жители его родной страны чувствуют себя несчастными. Также среди перечисленных им факторов оказались экономические проблемы, коррупция, российская "агрессия" и катастрофа в Чернобыле.

Таким образом дипломат прокомментировал опубликованный ранее ООН Всемирный доклад о счастье. Сайт kp.ru писал о том, что Украина занял в нем лишь 133-е место среди 156 возможных.

"Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими (несчастными - прим. ред.) из-за внешнего влияния" , — написал Климкин у себя на странице в Facebook.

Напомним, что Всемирный доклад о счастье ООН составляется на основе шести параметров, по которым оценивается степень благополучия стран. К ним относятся траты граждан на благотворительность, ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень социальной поддержки и свободы жизненного выбора, а также восприятие коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU