Путин выразил соболезнования родным Генриха Новожилова

СЕГОДНЯ 22:01 2019-04-29T22:01:22+03:00

Гениальный авиаконструктор умер в минувшее воскресенье в возрасте 93 лет

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью талантливого советского авиаконструктора Генриха Новожилова. Телеграмма со словами поддержки была направлена супруге Героя социалистического труда Людмиле Ивановне и его сыну Сергею Генриховичу.

"Выдающийся учёный, яркий представитель легендарной плеяды генеральных конструкторов, Генрих Васильевич Новожилов посвятил свою жизнь служению Отечеству", - с таких слов начинается опубликованное на сайте Кремля письмо Владимира Путина.

Президент отметил неоценимый вклад конструктора в укрепление оборонной и технологической мощи страны, а также в разработку современной авиатехники и передовых образцов самолётов. По мнению главы государства, память об этом замечательном человека останется в сердцах его близких и коллег не просто на долгие годы, а навсегда.

Сайт kp.ru писал о том, что Генрих Новожилов скончался в воскресенье, 28 апреля, на 94-м году жизни. Ему принадлежит более 130 изобретений в самолетостроении, включая Ил-76 и Ил-96.

ИСТОЧНИК KP.RU