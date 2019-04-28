Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
В воскресенье, 28 апреля, на 94-м году жизни скончался выдающийся советский и российский авиаконструктор, дважды Герой социалистического труда Генрих Новожилов.
«К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96, Генрих Васильевич Новожилов», - сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
СПРАВКА «КП»
Генрих Васильевич Новожилов родился 27 октября 1925 года в Москве в семье военнослужащих. В 1943 году поступил на самолётостроительный факультет Московского авиационного института. После окончания МАИ в 1945 году был принят на работу в ОКБ С. В. Ильюшина, а с 1970 по 2005 год рабртал генеральным конструктором «Ильюшина».
Новожилову принадлежит более 130 изобретений в самолетостроении, под его руководством была создана линейка боевых и гражданских самолетов, которыми гордится Россия.
ИСТОЧНИК KP.RU