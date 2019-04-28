Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

28 Апр 23:33 2019-04-28T23:33:34+03:00

Советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов скончался в возрасте 93 лет

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В воскресенье, 28 апреля, на 94-м году жизни скончался выдающийся советский и российский авиаконструктор, дважды Герой социалистического труда Генрих Новожилов.

«К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96, Генрих Васильевич Новожилов», - сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

СПРАВКА «КП»

Генрих Васильевич Новожилов родился 27 октября 1925 года в Москве в семье военнослужащих. В 1943 году поступил на самолётостроительный факультет Московского авиационного института. После окончания МАИ в 1945 году был принят на работу в ОКБ С. В. Ильюшина, а с 1970 по 2005 год рабртал генеральным конструктором «Ильюшина».

Новожилову принадлежит более 130 изобретений в самолетостроении, под его руководством была создана линейка боевых и гражданских самолетов, которыми гордится Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU