На Ровенской АЭС из-за пожара отключился третий энергоблок

СЕГОДНЯ 02:35 2019-04-30T02:53:56+03:00

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Из-за пожара на Ровенской АЭС, расположенной на западе Украины, снова отключился третий энергоблок, сообщил начальник управления информации и связей с общественностью станции Петр Кратик.

Он уточнил, что пожар начался в 21:04 по местному времени (совпадает с московским), его полностью потушили уже в 22:00. Причиной возгорания стала поломка трансформатора связи 7АТ.

Официальный представитель Ровенской АЭС уверяет, что радиационный фон остается в норме, угрозы для местного населения нет.

«По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем «ноль», - заявил он изданию «Украинская правда».

Петр Кратик добавил, что первый и четвертый энергоблоки атомной электростанции работают в штатном режиме. Причины произошедшего выясняются, трансформатор чинят. А тем временем очевидцы публикуют в соцсетях пугающие кадры огромного столба черного дыма над АЭС.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент на электростанции в Ровенской области Украины. Например, как писал сайт kp.ru, в январе третий энергоблок АЭС отключали из-за неполадок.

ИСТОЧНИК KP.RU